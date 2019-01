Ziyaretçi Rekoru "Tropik Kelebek Bahçesi" ile Kırılacak

Alan genişliği ve tür sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, bu yıl hedeflediği 5,5 milyon ziyaretçi sayısına "tropik kelebek bahçesi" sayesinde ulaşmayı hedefliyor.

MEHMET AKİF PARLAK - Alan genişliği ve tür sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, bu yıl hedeflediği 5,5 milyon ziyaretçi sayısına "tropik kelebek bahçesi" sayesinde ulaşmayı hedefliyor.



Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda kurulan ve barındırdığı 350 türde 7 bin 500 hayvanla, yerli ve yabancı turistlerin kentte ilk uğradığı mekanlardan biri haline gelen hayvanat bahçesine ilgi her geçen gün artıyor.



Şempanze "Can", zürafa "Şakir" ve yavru aslan "Cesur"un yanı sıra safari park, fok gösterileri, Zooloji ve Doğa Müzesi, hayvanat bahçesinin ziyaretçi sayısının artmasında önemli faktörler olarak öne çıkıyor.



Hayvanat bahçesinde, 2016'da 3 milyon 110 bin, 2017'de 3,5 milyon ve 2018'de de tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısı olan 4 milyona ulaşıldı. Bu yıl ise 5,5 milyon ziyaretçi sayısının yakalanması amaçlanıyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçi sayısı bakımından bölgede en çok ziyaret edilen mekanların başında geldiklerini, bu durumun kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.



Her yıl ziyaretçi sayısını artırmak için çeşitli projeler geliştirdiklerini anlatan Özsöyler, yapılan çalışmaların ziyaretçi sayısına katkıda bulunduğunu ifade etti.



Tropik kelebek bahçesi açılıyor



Bu yıl hedefledikleri 5,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak için çalışmalara başladıklarını dile getiren Özsöyler, bu kapsamda yapımı tamamlanan tropik kelebek bahçesinin yakın zamanda ziyarete açılacağını belirtti.



Söz konusu yerin büyük emek ve zahmetlerle yapıldığını kaydeden Özsöyler, şöyle devam etti:



"2019'da 5,5 milyon ziyaretçi hedefliyoruz. Bu hedefi yakalamak için yeni projeler ürettik. Bunların başında tropik kelebek bahçesi geliyor. Dünyada ilk defa bir hayvanat bahçesinin içine 120 türden 20 bin kelebeğin uçacağı bir tropik merkez yaptık. Burada ziyaretçiler kelebeklerle beraber onların yaşam alanlarını görecekler. Buraya gelen ziyaretçiler kelebeklerin sevdiği 3 bin 500 farklı türden bitkileri de görecek. Bunun yanında içeriye minik şelaleler yaptık. Ziyaretçilere su sesi, rengarenk kelebekler ve egzotik bir ortam sunacağız. Bu da onlara daha önce hiç yaşamadıkları bir duyguyu yaşatacak. Tabii en önemlisi ziyaretçi sayımızda ciddi artış olacağını düşünüyoruz. 5,5 milyon ziyaretçi hedefimizi bu yakın zamanda açacağımız tropik kelebek bahçesi sayesinde yakalayacağız."



"Açılmasını büyük heyecanla bekliyorum"



Ziyaretçilerden İbrahim Bakçık da ailesiyle Muğla'dan kültür turu için bölgeye geldiğini söyledi.



Hayvanat bahçesini çok beğendiğini ifade eden Bakçık, "Hayatımızda görmediğimiz hayvanları görme fırsatımız oldu. Gerçekten çok ilginç ve tuhaf hayvanlar var. Girişte 'tropik kelebek bahçesi' diye afiş gördüm, sordum henüz açılmamış. Ama açılmasını büyük heyecanla bekliyorum. Önümüzdeki aylarda kelebekleri görmek için tekrar geleceğim. 20 bin kelebeği ve 3 bin 500 farklı bitkiyi aynı anda görmek harika olur." diye konuştu.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mcgurk'un Türkiye'ye Karşı Suçlamaları Anlamsız"

Erdoğan ile Putin Arasındaki Görüşme Öncesi Rusya'dan Kritik Açıklama: Türkiye, İdlib'e Girilmesine İzin Verebilir

İznik Çinisinden Satranç Takımı Yaptı, 5 Bin Liraya Sattı

Fenerbahçe, Victor Moses Transferini Bitirmeye Çok Yaklaştı