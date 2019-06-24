Son Dakika Haberleri: Ziyaretçiler kuş cennetine daha rahat ulaşacak
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Ziyaretçiler kuş cennetine daha rahat ulaşacak

51 dakika önce

Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarında olan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni ziyarete gelenlerin daha güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için yol yenileme çalışması yapıldığı bildirildi.

Ziyaretçiler kuş cennetine daha rahat ulaşacak, System.String[]
Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarında olan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni ziyarete gelenlerin daha güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için yol yenileme çalışması yapıldığı bildirildi.
AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, yaptığı açıklamada, Seyf köyü ile Gümüşkümbet köyü arasındaki 3,5 kilometrelik yol yapım çalışmasının devam ettiğini belirtti.
Amaçlarının kuş cennetine giden yolun daha güvenli hale getirilmesi olduğunu vurgulayan Kendirli, yolda Kırşehir Özel İdaresi ekiplerince sıcak asfalt yapımının sürdürüldüğünü ifade etti.
Çalışmanın 2019 yılı yatırım programı çerçevesinde devam ettiğini aktaran Kendirli, şunları kaydetti:
"Seyfe Gölü Kuş Cenneti, bölgemizde turizm açısından son derece önemli bir konuma sahiptir. Burada dünyanın en büyük flamingo toplulukları barınmaktadır. Yol yapım çalışmalarının tamanlanması ile bu bölgenin çehresi değişecek. Daha önce mevcut zeminin söküm çalışmaları özel idare ekiplerimizce tamamlanmıştı. Şu anda da Seyfe köyünde asfalt çalışması öncesinde PMT serimi ve sıkıştırma işlemi yapılmaktadır. Çalışmalarımızı Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz ve ekipleri tarafından koordineli bir şekilde yapılıyor."
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:13 Kaynak: AA
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