Son Dakika Haberleri: Ziyaretçilerin Abdurrahman Gazi'deki manevi yoğunluğu
Son Dakika Güncel Haber

Ziyaretçilerin Abdurrahman Gazi'deki manevi yoğunluğu

5 dakika önce

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in sancaktarlığını yapan ve sahabe olarak bilinen Abdurrahman Gazi'nin Erzurum'daki türbesinde, ramazan ayı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Ziyaretçilerin Abdurrahman Gazi'deki manevi yoğunluğu, System.String[]
İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in sancaktarlığını yapan ve sahabe olarak bilinen Abdurrahman Gazi'nin Erzurum'daki türbesinde, ramazan ayı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Palandöken Dağı'nın eteğinde 16. yüzyıldan beri ziyaret edilen ve kentteki inanç turizm merkezlerinden olan türbe, başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden ziyaretçileri ağırlıyor.

Vatandaşların gün içerisinde vakit namazları için de bulunduğu türbeye gelen ziyaretçiler, kendileri ve sevdikleri için dua etmenin yanında, Kuran-ı Kerim okuyarak ramazan ayının manevi ikliminde ibadetlerini yapıyor.

Ziyaretçilerden Ebubekir Ürkmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, türbelerin Anadolu kültüründe önemli yeri olduğunu ve ramazan ayı ile güzel atmosferin yaşandığını söyledi.

Türbeleri ziyaret etmesinin amacının Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönemi hissetmek olduğunu dile getiren Ürkmez, "Sahabeye yakın şahsiyetlerin kutsallığından bahsediliyor. Bu nedenle çok sayıda insan, ramazan ayında türbelere akın ediyor. Benim en büyük zaaflarımdan biri de Peygamber Efendimizin döneminde yaşayan insanları ve o dönemi hissetmeyi isteğimi için türbelere geliyorum." ifadelerini kullandı.

Ürkmez, huzur ayı ramazanda Abdurrahman Gazi'nin türbesinde bir araya gelen vatandaşların paylaşım ve birlik duygusunu da yaşadıklarını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:32 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan Canısı, kampanya başlattı Cem Uzan'dan büyük merak uyandıran "12 Haziran" paylaşımı Abdullah Şevki'nin ardından Elif Şafak'ın da çocuk istismarını öven kitap yazdığı ortaya çıktı Son dakika! Çocuk istismarını meşrulaştıran kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 13:37:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziyaretçilerin Abdurrahman Gazi'deki manevi yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]