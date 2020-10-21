Ziyaretçilerle buluştu: 9 bin yıllık geçmişi yansıtıyor - Son Dakika

Ziyaretçilerle buluştu: 9 bin yıllık geçmişi yansıtıyor

21.10.2020 14:07
Ziyaretçilerle buluştu: 9 bin yıllık geçmişi yansıtıyor, System.String[]

Anadolu coğrafyasının gündelik yaşama etkisinin konu edindiği ve 9 bin yıllık geçmişi gözler önüne seren 'Gündelik Yaşamın Arkeolojisi' sergisi, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Anadolu coğrafyasının gündelik yaşama etkisinin konu edindiği ve 9 bin yıllık geçmişi gözler önüne seren  'Gündelik Yaşamın Arkeolojisi' sergisi, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Rezan Has Müzesi, "Gündelik Yaşamın Arkeolojisi" adlı yeni sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Anadolu ve çevre uygarlıklarında gündelik yaşamın M.Ö 6.500-M. S 1.300 yıllarını kapsayan 9 bin yıllık geçmişine kapı aralayan 'Gündelik Yaşamın Arkeolojisi' sergisi, günlük hayata dair yaklaşık 400 parçayı bir araya getirdi. Neolitik dönemden Selçukluya dek uzanan 'Toprağın Mirası' sergisinin devamı niteliğinde olan sergi, Kayıp Dillerin Fısıldadıkları sergisine de göz kırpıyor. 31 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyarete açık olan sergide; geçmişte kullanılan kaplar, bardaklar, kemerler, kent modelleri, hokkalar, olta iğneleri gibi parçalar yer alıyor.

NEOLİTİK DÖNEMDEN SELÇUKLU DÖNEMİNE KADAR PARÇALAR MEVCUT

Sergi için yapılan çalışmaların yaklaşık 4 ay sürdüğünü ve pandemi nedeniyle ziyaretçiyle buluşmasının bugüne ertelendiğini belirten Rezan Has Müzesi Koordinatörü Zeynep Çulha, "Sergimiz 9 bin yılı kapsıyor. Neolitik dönemden Selçuklu Dönemi'nin sonuna kadar parçalar mevcut. Gündelik hayatta kullandığımız bütün malzemeleri izleyiciyle paylaşıyoruz. Ziyaretçiler Neolitik dönemle başlayan ilk kaplar, bardaklardan tutun ilk kent modeline, araba modeline, hokkadan, olta iğnelerine, oyun zarlarına kadar çok fazla değişik malzemeyi görme şansına sahip olacaklar. Her bölüm için koleksiyonumuzun da büyük bir parçasını oluşturan, insan betimlemelerinden de faydalandık. Urartu dönemi eserlerini, takılarını ve kemerlerini özellikle toplu olarak görme fırsatı bulacaklar. Sergide sizi karşılayan Roma dönemi bir lahit var. Bu çok etkileyici bir eser ve mutlaka görmelerini isteriz. Tunç dönemiyle birlikte görmeye başlayacağınız prototipler var. Bunlar biricik eserlerden…" dedi.

ESTETİK VE ZEVK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇOK DEĞİŞMEMİŞ

Sergide geçmişten günümüze estetik ve zevkin çok da değişmediğinin görüldüğünü dile getiren Çulha, "Dolayısıyla zamanla teknolojinin gelişmesi, iletişim gibi süreçlerin birbiriyle harmanlanmasıyla birlikte hem ürünlerdeki çeşitlilik hem de teknolojinin değişimini gözler önüne seriyor. Neolitik dönemde gördüğünüz bardakla, Roma döneminde gördüğünüz cam bardağı çıplak gözle bile ayırt edip aradaki farkı çok net algılayabiliyorsunuz. Gelen ziyaretçiye antik dönemde bir gün geçiriyormuş hissini yaşatmak istedik. Bugün onlar kadar iyi olmasa da aynı malzemeleri, aynı süzgeci, kaşığı kullanıyoruz. Ama bence estetik olarak çok daha geriye gitmişiz. Bunun dışında hiçbir duygumuz değişmemiş. 9 bin yıl önce de korkup, ağlayıp, üzülmüşüz, adaklar adamışız, iyi niyetlerde bulunmuşuz. Bugün de aynısını yapıyoruz. Her şeyin başı sağlık, o dönemlerde de en önemli adaklardan biri de sağlıkmış. Bugün de sergiyi sağlık adına adanmış bir adakla başlattık" diye konuştu.

Kadir Has Üniversitesi içerisinde yer alan Rezan Has Müzesi, hafta içi her gün 10.30-15.30 saatleri arasında, koronavirüs önlemlerine uygun bir şekilde ziyaretçilerini bekliyor.


- Karaköse
Ziyaretçilerle buluştu: 9 bin yıllık geçmişi yansıtıyor
Ziyaretçilerle buluştu: 9 bin yıllık geçmişi yansıtıyor
Ziyaretçilerle buluştu: 9 bin yıllık geçmişi yansıtıyor
Ziyaretçilerle buluştu: 9 bin yıllık geçmişi yansıtıyor
Ziyaretçilerle buluştu: 9 bin yıllık geçmişi yansıtıyor
Ziyaretçilerle buluştu: 9 bin yıllık geçmişi yansıtıyor
Ziyaretçilerle buluştu: 9 bin yıllık geçmişi yansıtıyor

Rezan Has Müzesi, Selçuklu, Estetik, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Ziyaretçilerle buluştu: 9 bin yıllık geçmişi yansıtıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu Aslı Enver, Kerem Tunçeri'yle görüşmek için ev tuttuğu iddiaları nedeniyle dava açacak Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi
Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak         
14:45
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Son Dakika! Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı Son Dakika! Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı         
14:11
5 partiye 481 milyon TL'lik Hazine yardımı yapılacak! İşte partilerin alacağı tutarlar 5 partiye 481 milyon TL'lik Hazine yardımı yapılacak! İşte partilerin alacağı tutarlar         
14:02
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Taksiciler Esnaf Odası'na sert yanıt: Herkes yetkisini bilecek İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Taksiciler Esnaf Odası'na sert yanıt: Herkes yetkisini bilecek         
13:35
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı         
12:53
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı         
11:11
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döküp maske takmıştı: 5 yıla kadar hapsi isteniyor Yaşlı adamın başına zorla kolonya döküp maske takmıştı: 5 yıla kadar hapsi isteniyor         
10:22
Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı         
10:16
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
"Darkside" adlı bilgisayar korsanı grubu, çaldıkları parayı hayır kurumlarına bağışlıyor         
07:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 15:02:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziyaretçilerle buluştu: 9 bin yıllık geçmişi yansıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei