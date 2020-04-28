Ziyaretçisiz kalan ters laleler, sesiz bir görsel şölen sunuyor - Son Dakika
Son Dakika Yerel Ziyaretçisiz kalan ters laleler, sesiz bir görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Ziyaretçisiz kalan ters laleler, sesiz bir görsel şölen sunuyor

7 saat önce

- Ters laleler gecikmeli olarak açtı Ziyaretçisiz kalan ters laleler, sesiz bir görsel şölen sunuyor Van'da 'hüzün çiçeği' ters laleler açtı 15 günlük ömürleri olan ters laleler rengarenk görüntüler oluşturdu.

- Ters laleler gecikmeli olarak açtı

Ziyaretçisiz kalan ters laleler, sesiz bir görsel şölen sunuyor

VAN - Van'da 'hüzün çiçeği' ters laleler açtı 15 günlük ömürleri olan ters laleler rengarenk görüntüler oluşturdu. ziyaretçisiz kalan ters laleler, sesiz bir görsel şölen sunuyor.

Havaların ısınmaya başladığı Van'ın Gevaş ilçesinde ters laleler renk renk çiçek açtı. Bölge halkı tarafından "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan, Şırnak, Hakkari ve Van bölgesinde yetişen ve 15 günlük ömürleri olan ters laleler, yüzünü bu yıl Gevaş ilçe sınırlarındaki bazı mezarlıklar ile dağların eteklerinde açmasıyla seyri güzel manzaralar oluşturdu. Gevaş'ın 'Zeve' Dilmetaş Mahallesi'ndeki Sultan Hacı Zübeyt Türbesi'nin hemen yanı başında bulunan alanda Gevaş ovasına bakan, Van Gölü ve Akdamar Adası'na hakim olan bir noktada açan ters lalelerin açmasıyla seyri güzel manzaralar oluşturdu. Genelde ilkbaharın nisan mayıs ayları arasında çiçek açan ters laleler, bu nedenle baharın müjdecisi olarak da biliniyor. Boyu 75 santimetreyi bulan, her dalında 6 lalenin ters büyüdüğü bu çiçek, soğan, yumru ve rizom gibi toprakaltı organları sayesinde yetişme alanlarından başka ülkelere da canlı olarak taşınabiliyor. Soğanlı bir bitki olan ters lale, kendisine bahşedilen muhteşem özellik sayesinde toprak altında bulunan etli ve şişkin gövdeleri ile hayatını sürdürür. Bu gövdesi sayesinde kendisi için gerekli besinleri ve nemi içinde barındırır, soğuktan ve kuru hava koşullarından korunur. Zamanı gelince soğanın içinde bitki oluşur, buradan da toprak üstüne çıkararak yeşerir ve çiçek açarak göz kamaştıran ihtişamını gösterir. Her bitki gibi neslini devam ettirmek için tohum bırakan ters lale, büyüme mevsimi tamamlandıktan sonra sararır ve solar. Ancak toprak altındaki soğanı kendisini muhafaza eder ve zamanı gelince yeniden açar. Ters lalenin ekolojik döngüsü bu şekilde sürer ve gider.

"Ters laleler bu yıl kimsesiz kaldı"

Her yıl yerli yabancı binlerce turistin gezdiği ve bu sene yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ziyaretçisiz kalan ters laleler, sesiz bir görsel şölen sunuyor.

(EKİP-ŞAK-Y)

Ziyaretçisiz kalan ters laleler, sesiz bir görsel şölen sunuyor

Şırnak, Gevaş, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 06:20 Kaynak: İHA


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