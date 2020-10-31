Ziyaretçiye kapalı plajda 240 torba çöp toplandı - Son Dakika

Ziyaretçiye kapalı plajda 240 torba çöp toplandı
31.10.2020 14:43
Antalya'da ziyaretçiye kapalı olan Küçük Çaltıcak Plajı'nda yapılan temizlik etkinliğinde 240 torba çöp toplandı.
Antalya'da ziyaretçiye kapalı olan Küçük Çaltıcak Plajı'nda yapılan temizlik etkinliğinde 240 torba çöp toplandı.
Beydağları Sahil Milli Parkı sınırlarında bulunan plajda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve vatandaşların katılımıyla temizlik çalışması yapıldı.
Ziyarete kapalı olmasına rağmen çöp yığınlarının bulunduğu plajda, özellikle balık avı malzemeleri ve şişeler dikkati çekti.
Su altından dalgıçların da eşlik ettiği temizlikte 240 torba çöp toplandı.
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