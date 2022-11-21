Ziyarete geldiği akrabalarının evinde cinayete kurban gitti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde akrabalarına ziyarete gelen ve yatılı kalan bir kişi sabah saatlerinde kaldığı evde silahla öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay Cumhuriyet Mahallesi, Naz Eden Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre Adana'dan Kozan ilçesindeki akrabaları E.N.'nin evine ziyarete gelen ve burada yatılı kalan E.N.'nin amcası Medeni Nazlı yeğeni ile birlikte kaldığı eve iddiaya göre sabah saatlerinde plakası belirlenemeyen bir araçla yüzleri maskeli kişiler geldi. Silahlı saldırıya uğrayan Medeni Nazlı hayatını kaybederken saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı.

Cinayete tanıklık eden yeğen E.N.'nin ise şans eseri olaydan sağ kurtulduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Medeni Nazlı'nın cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Şüphelilerin kimlikliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.