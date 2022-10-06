Ziyarete gittiği dayısının bahçesinde başından vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ziyarete gittiği dayısının bahçesinde başından vuruldu

06.10.2022 13:58
Ziyarete gittiği dayısının bahçesinde başından vuruldu

KARAMAN'da Murat S. (18), ziyaretine gittiği dayısının evinin bahçesinde, otomobilden tüfekle ateş açılması sonucu başından vurularak yaralandı.

KARAMAN'da Murat S. (18), ziyaretine gittiği dayısının evinin bahçesinde, otomobilden tüfekle ateş açılması sonucu başından vurularak yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 728 Sokak'ta meydana geldi. Murat S., ziyaret için gittiği dayısı Selman Ü.'nün evinin bahçesindeyken, otomobilden tüfekle ateş açıldı. Başına isabet eden saçmalarla yaralanan Murat S., kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat S., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, otomobilden ateş açtığı iddiasıyla Ferdi U. ve Ali U.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. ?


YORUMLAR
500
Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı Vali Akkoyun TOKİ Ortaokulunun atölye açılışlarına katıldı Vali Akkoyun TOKİ Ortaokulunun atölye açılışlarına katıldı
Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ziyarete gittiği dayısının bahçesinde başından vuruldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:49 Türkiye, İsrail'e 4 yıl sonra büyükelçi ataması gerçekleştirdi: İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu
13:18 Bülent Arınç: Kılıçdaroğlu, helalleşmeyi de başörtülü kardeşlerimizle buluşmayı da oy almak için yapıyor
12:36 Binlerce kuşa ev sahipliği yapan Marmara Gölü'nden yürek burkan görüntüler! Su deposuna dönüştürülen gölde bir damla bile su kalmadı
12:32 Altın Portakal'da gösterimi yapılan Narperi'nin Bileziği film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınların mücadelesine destek oldu
12:30 Tayland'da kreşte katliam yapan caninin intihar etmeden önce eşini ve çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı
12:26 Giresun'da park tartışmasında kan döküldü: Öfkeli dayı, yeğenini bıçaklayarak katletti
12:01 Birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı
12:01 Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına destek: Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir, tebrik etmek gerekir
11:32 Altın ithalatı eylül ayında zirve yaptı! 39 ton ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
11:02 Kulaklıkla yaya geçidinden geçen ve gelen treni görmeyen genç kız ölümden döndü! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 14:04:30. #1.11#
SON DAKİKA: Ziyarete gittiği dayısının bahçesinde başından vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement