Ziyarete gittikleri evin sahibini sandalyeye bağlayıp gasp ettiler - Son Dakika
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Ziyarete gittikleri evin sahibini sandalyeye bağlayıp gasp ettiler

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ziyaret için gittiği evin sahibini sandalyeye bağlayarak para ve kredi kartlarını gasp eden 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ziyarete gittikleri evin sahibini sandalyeye bağlayıp gasp ettiler, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ziyaret için gittiği evin sahibini sandalyeye bağlayarak para ve kredi kartlarını gasp eden 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Menteşe Karamehmet Mahallesi Akçaova mevkiinde oturan Kemal Çallı isimli vatandaşın evine ziyarete giden G.B., M.İ. ve B.B., ev sahibi Kemal Çallı'yı sandalyeye bağlayarak nüfus cüzdanını, sürücü belgesi, yüklü miktarda para ve değişik bankalara ait kredi kartlarını gasp ederek kaçtı. Kemal Çallı kendi imkanları ile bağlı bulunduğu sandalyeden kurtularak Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığına gidip şikayetçi oldu.


Menteşe Merkez Jandarma Karakolu tarafından yapılan geniş çaplı araştırma ve soruşturma neticesinde, şüphelilerden G.B. ve M.İ., Muğla oto sanayisinde lastikçi dükkanında saklanırken yakalandı. Diğer şüpheli B.B. ise Aydın Kuşadası ilçesinde yakalanarak Muğla Menteşe ilçesine getirildi.


Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler G.B., M.İ. ve B.B. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:48 Kaynak: İHA
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