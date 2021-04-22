Ziyarete kapatılmasına rağmen Tunca Nehri kenarında vakit geçiren vatandaşlar polislerce uzaklaştırıldı - Son Dakika

Edirne'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişi yasak olan mesire alanı ve nehir kenarlarında denetim yaptı.

Tunca Nehri kenarındaki yeşil alana, yaya olarak ya da araçlarıyla giren vatandaşlar, ekipler tarafından, tedbirler kapsamında konulan kurallarla ilgili bilgilendirildi.

Salgın tedbirleri kapsamında girişlere kapatılan alanda, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden vatandaşlar, kurallara riayet etmeleri konusunda uyarıldı.

Alandaki vatandaşları uzaklaştıran ekipler, nehir kenarına girişlere şerit çekti.