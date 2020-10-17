Ziyaretler, esnafın yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Ziyaretler, esnafın yüzünü güldürüyor

17.10.2020 16:13
Ziyaretler, esnafın yüzünü güldürüyor, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, düzenli olarak esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, düzenli olarak esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, taleplerini dinlemeye devam ediyor. Başkan Fadıloğlu, ziyaretlerinde pandeminin devam ettiğini ve salgının önlenebilmesi için kurallara mutlaka uyulmasına vurgu yaptı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Çetin Emeç ve Lefkoşe Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini gezerek, esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat eden Başkan Fadıloğlu, tek tek tüm esnafa 'hayırlı işler' dileğinde bulundu. Başkan Fadıloğlu, gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirtirken hem esnafa hem de vatandaşlara, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve kişisel temizliğe dikkat etmeleri hususunda hatırlatmada bulundu. Esnaflarla sohbet ederek sorun ve taleplerini de dinleyen Başkan Fadıloğlu, eksikliklerin giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti. Şehitkamil Belediyesinin genel olarak hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden esnaflar, Başkan Fadıloğlu'na teşekkür ettiler.

Başkan Fadıloğlu'nun ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Lefkoşe Caddesi esnaflarından Mustafa Otan, "Bugün Başkanımız iş yerimize teşrif etti. Başkanımızın sahadaki çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz. Özellikle esnaf ile yakından ilgilenmesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bunun yanı sıra pandemi dönemi içerisinde mahallelerde yapmış olduğu çevre temizliği ve dezenfekte işlemleriyle halkın sağlığını da korumuş olması bizleri sevindiriyor. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri çok beğeniyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Yapılan çalışmaları da olumlu buluyoruz. Herhangi bir sıkıntımız olduğu zaman bile kolaylıkla belediyemize ulaşabiliyoruz. Ben, bugün bizleri ziyaret eden ve sorunlarımızla yakından ilgilenen Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Ziyaretler, esnafın yüzünü güldürüyor
Ziyaretler, esnafın yüzünü güldürüyor
Ziyaretler, esnafın yüzünü güldürüyor
Ziyaretler, esnafın yüzünü güldürüyor
Ziyaretler, esnafın yüzünü güldürüyor
Ziyaretler, esnafın yüzünü güldürüyor
Ziyaretler, esnafın yüzünü güldürüyor

Şehitkamil, Çetin Emeç, Esnaf, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ziyaretler, esnafın yüzünü güldürüyor - Son Dakika

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