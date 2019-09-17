Son Dakika Haberleri: Ziyarette Hüyük'ün karayolu sorunları ele alındı
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Ziyarette Hüyük'ün karayolu sorunları ele alındı

1 saat önce

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Ankara'ya yaptıkları ziyarette ilçenin kara yolu sorununun ele alındığını bildirdi.

Ziyarette Hüyük'ün karayolu sorunları ele alındı, System.String[]

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Ankara'ya yaptıkları ziyarette ilçenin kara yolu sorununun ele alındığını bildirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ile birlikte Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyarette Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret ettiklerini aktaran Belediye Başkanı Çiğdem, "Bölge milletvekilerimizle birlikte bu ziyaretimizde Hüyük ilçemizin karayolları sorunlarını konuştuk. Çözüm odaklı talimatlarından dolayı genel müdürümüze ve milletvekilimize ilçem adına sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Mehmet Çiğdem, Ankara, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:58 Kaynak: AA
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