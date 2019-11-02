Ziynet eşya ve para çalan hırsızlar detaylı kamera incelemesi sonucu yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde geçen hafta bir vatandaşın evinden ziynet eşya ve nakdi para çalan hırsızlar kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu gözaltına alındı.



Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nde 28 Ekim 2019 Pazartesi günü gece saatlerinde A.Ş. isimli vatandaşa ait evden ziynet eşyaları ve bir miktar nakit para çalınarak hırsızlık olayı meydana gelindiği belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Devam eden çalışmalar neticesinde meydana gelen olayla ilgili olarak mahallenin giriş ve çıkışında bulunan tüm kameralar detaylı bir şekilde incelenerek araştırma ve soruşturma genişletilmiş, bahse konu hırsızlık olayını M.A., M.Ö. ve S.T. isimli şahısların gerçekleştirdiği, bu şahısların birçok evin ve iş yerinin hırsızlık amacıyla keşfini yaptıkları ve önümüzdeki dönemlerde Diyarbakır ili genelinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirecekleri tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların belirlenen adreslerinde 1 Kasım 2019 Cuma günü yapılan operasyonda, M.A., M.Ö. ve S.T. ikamet ettikleri evde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir." - DİYARBAKIR