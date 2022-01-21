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'ZİYNET EŞYALARINDAKİ PARMAK İZLERİNE BAKACAĞIM' DİYEREK DOLANDIRDI - Son Dakika

'ZİYNET EŞYALARINDAKİ PARMAK İZLERİNE BAKACAĞIM' DİYEREK DOLANDIRDI

21.01.2022 15:37

AMASYA'da, kendisini 'jandarma' olarak tanıtarak, girdiği evde "Ziynet eşyalarındaki parmak izlerine bakacağım" dediği çiftin 160 bin liralık dövizi ile ziynet eşyalarını dolandıran İ.U.A., jandarma operasyonuyla yakalandı.

AMASYA'da, kendisini 'jandarma' olarak tanıtarak, girdiği evde "Ziynet eşyalarındaki parmak izlerine bakacağım" dediği çiftin 160 bin liralık dövizi ile ziynet eşyalarını dolandıran İ.U.A., jandarma operasyonuyla yakalandı.

Olay, dün sabah Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Derbentoğlu köyünde meydana geldi. İ.U.A., kendisini 'jandarma' olarak tanıtıp, Ayşe K. (73) ve Adil K. (76) çiftinin evine girdi. "Ziynet eşyalarındaki parmak izlerine bakacağım" diyen şüpheli, çiftin 160 bin lira değerindeki dövizi ile 5 altın bilezik, 2 gram altın, 3 tam altın, 2 altın küpe, 150 lira ve altın alyansını kontrol etmek istediği yalanını söyledi. Dolandırıcılıktan şüphelenen Ayşe K., İ.U.A.'ya verdiği para ve ziynet eşyalarını geri istedi. Bu sırada Ayşe K.'ye "Ellerine kelepçe takarım" diyen şüpheli, hızlıca evden uzaklaştı. Çiftin ihbarıyla harekete geçen jandarma ekipleri, İ.U.A. operasyonla kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Ekipler, ziynet eşyaları ile dövizi de çifte teslim etti.

Jandarmadan para ve ziynet eşyalarını teslim alan Ayşe K., "Telefonda kendisini 'jandarma' diye tanıttı, daha sonra kapıya geldi. Bize 'Altınları çıkar, dolar varmış. Dolar ve altınları götüreceğim. Onların üzerinden parmak izlerine bakacağım' dedi. Ben de 'El izi vermeye kendim giderim' dedim. Altınlarımı alıp, cebine koyduğu sırada şüphelendim, elinden tuttum ve bana 'Şimdi senin eline kelepçeyi takarım' dedi. Öyle söyleyince eşim de korkarak bırakmamı istedi. Altınlarımızı alıp, gitti. Biz de jandarmaya haber verdik. Jandarmamızdan Allah, razı olsun. Altınlarımızı bulup, bize teslim ettiler" dedi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası İ.U.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ZİYNET EŞYALARINDAKİ PARMAK İZLERİNE BAKACAĞIM' DİYEREK DOLANDIRDI
'ZİYNET EŞYALARINDAKİ PARMAK İZLERİNE BAKACAĞIM' DİYEREK DOLANDIRDI
'ZİYNET EŞYALARINDAKİ PARMAK İZLERİNE BAKACAĞIM' DİYEREK DOLANDIRDI

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Jandarma, dolar, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'ZİYNET EŞYALARINDAKİ PARMAK İZLERİNE BAKACAĞIM' DİYEREK DOLANDIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'ZİYNET EŞYALARINDAKİ PARMAK İZLERİNE BAKACAĞIM' DİYEREK DOLANDIRDI - Son Dakika
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