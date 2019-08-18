Ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:03 Kaynak: İHA
'in Altıeylül
ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Altıeylül ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan 4 şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi. Altıeylül'ün Bahçelievler
Mahallesinde bulunan bir ikamete giren hırsızlar 25 bin lira değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını N.U., Ç.P., A.T. ve F.P isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca polisin yaptığı araştırmada 5 ayrı hırsızlık olayından da arandığı tespit edilen N.U. isimli şüpheli de yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden N.U. tutuklanarak cezaevine kondu. Diğer şüpheliler Ç.P., A.T. ve F.P. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BALIKESİR
Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar Alkollü şekilde araç kullanan oğlunu almaya giden baba da alkollü çıktı Hong Kong'da hükümet karşıtı protestolar yağmura rağmen devam ediyor Cani koca, eski eşini kızının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü