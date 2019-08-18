Son Dakika Haberleri: Ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Altıeylül ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan 4 şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi. Altıeylül'ün Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir ikamete giren hırsızlar 25 bin lira değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını N.U., Ç.P., A.T. ve F.P isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca polisin yaptığı araştırmada 5 ayrı hırsızlık olayından da arandığı tespit edilen N.U. isimli şüpheli de yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden N.U. tutuklanarak cezaevine kondu. Diğer şüpheliler Ç.P., A.T. ve F.P. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BALIKESİR
Balıkesir, Altıeylül, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar
Alkollü şekilde araç kullanan oğlunu almaya giden baba da alkollü çıktı Hong Kong'da hükümet karşıtı protestolar yağmura rağmen devam ediyor Cani koca, eski eşini kızının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 22:20:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]