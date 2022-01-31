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Ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kameraya yakalandı - Son Dakika

Ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kameraya yakalandı

31.01.2022 17:58
Ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kameraya yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir eve giren 2 kadın hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir eve giren 2 kadın hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi Aytaşı Sokakta bulunan apartmanda Emre Kandemir'e ait eve giren 2 kadın hırsız, 50 bin lira değerinde altın ve bir miktar parayı çaldı. Evdeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan hırsızlar, çaldıkları malzemelerle kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından görüntülerdeki iki kadın hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kameraya yakalandı
Ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kameraya yakalandı

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Cumhuriyet Mahallesi, Emre Kandemir, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kameraya yakalandı - Son Dakika


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