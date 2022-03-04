Ziynet eşya ve para çalan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Ziynet eşya ve para çalan şüpheliler tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'de bir evden yaklaşık 250 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 Şubat tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden yaklaşık 250 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalındı. İstanbul'un Pendik ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen E.C. ve M.D. isimli şahıslar yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.