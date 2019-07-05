Son Dakika Haberleri: Ziynet eşyası hırsızları, lüks villada yakalandı
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Ziynet eşyası hırsızları, lüks villada yakalandı

1 saat önce

OSMANİYE'de, girdikleri evlerden yüklü miktarda ziynet eşyası çalıp, kiralık araçlarla kaçan, 4'ü kadın 8 kişi, lüks villada yakalandı.

Ziynet eşyası hırsızları, lüks villada yakalandı, System.String[]
OSMANİYE'de, girdikleri evlerden yüklü miktarda ziynet eşyası çalıp, kiralık araçlarla kaçan, 4'ü kadın 8 kişi, lüks villada yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla 2'si de savcılıkça serbest bırakıldı.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ve çevre illerde, kapıların anahtar göbek kısımlarını kırarak, evlere girip, ziynet eşyası çalanların yakalanması için çalışma başlattı. Kentte, 2 evden 50 bin liralık altın ve 1 tabanca çalınması üzerine bölgedeki 40 güvenlik kamerasının kayıtları incelendi. Polis, aynı aileden 4 erkek ve 1'i hamile 4 kadını tespit etti. Lüks villada kalan 8 kişi, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alındı.
5 TUTUKLAMA
Yapılan incelemelerde; villanın en alt katının, içki mahzeni ve parti düzenleme alanı olarak kullanıldığı belirlendi. Aramalarda ise 18 yıllık olduğu değerlendirilen, toplam 500 lira değerinde içki ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından 8 kişiden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2'si de savcılıkça serbest bırakıldı.

- Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:21 Kaynak: DHA
emniyet müdürlüğü, osmaniye, Güncel
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