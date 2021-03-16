Ziynet Sali'den albüm sürprizi

Hikayesi 3 yıl önce başlayıp pandemi nedeniyle çıkartılamayan albümden, "Bana da Söyle", "Ömrüm", "Yara" ve "Kalbim Tatilde" şarkıları geçen süre zarfında single olarak çıkarılmıştı.

400 MİLYON GÖRÜNTÜLENME ALDI

Toplamda 400 milyon izlenmeye erişen single şarkılarının da yer alacağı; 9'u yeni olmak üzere 15 şarkıdan oluşan "YAŞAM ÇİÇEĞİ" albümü DMC etiketi ile 2 NİSAN 2021'de dijital platformlarda ve tüm müzik marketlerde yerini alacak.& ;

Albümün çıkış şarkısı "EFKARIM VAR" aynı zamanda Kalbim Tatilde'nin bestecisi olan Emrah Karakuyu'ya ait olup 26 Mart 2020'de albüm çıkışı öncesi dijital platformlarda yerini video klibi ile birlikte alacak.



