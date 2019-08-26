Ziynet Sali'den kadın cinayetlerine pankartlı tepki

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de sahneye çıkan ünlü sanatçı Ziynet Sali, kadın cinayetlerine iki genç kız ile birlikte sahnede pankart açarak tepki gösterdi.



Yaz konserleri kapsamında Çeşme Amfi Tiyatro'da hayranları ile buluşan Ziynet Sali, konseri sırasında yaptığı açıklama ile geçtiğimiz gün babasını kaybeden Sezen Aksu'ya başsağlığı diledi. Son günlerde meydana gelen orman yangınlarına da tepkisiz kalmayan Sali, "Yakın geçmişte ağaçlarımız, ormanlarımız yandı" dedi. Seyircilerin sessiz kalması üzerine Sali, "Neden böyle sessiz kalıyoruz? Sessizliğe mi gömüldük? Sessizliğe gömülmememiz gerekir. Sesimizi öyle yükseltmemiz gerekiyor ki ne ağaçlarımız kesilsin, ne kadınlarımız kesilsin, ne çocuklarımız taciz edilsin, ne hayvanlarımız zarar görsün. Sizin gibi dostlara ihtiyacımız var. Ele ele olup kenetlenmemiz gerekir" diye konuştu. Bunun üzerine hayranları alkışlarla sanatçıya destek verdi.



Pankartla kadın cinayetlerine tepki



Sanatçıların görevinin sadece şarkı söylemek ve şarkılarını paylaşmak olmaması gerektiğini düşündüğünü belirten Sali, sahneye pankartlarla çıkan 2 genç kız hayranı ile birlikte bütün Türkiye'yi yasa boğan Emine Bulut cinayetini protesto etti. "Şiddete Hayır! Kadın cinayetlerine son' Emine Bulut" yazılı pankartı açan Ziynet Sali, kadın cinayetlerine son verilmesi için erkeklere de görev düştüğünü vurgulayarak, "Çünkü kurunun yanında yaş da yanar. Yaş, siz oluyorsunuz" diye konuştu.



Ünlü şarkıcı, yaklaşık 2 saat boyunca şarkıları ile hayranlarına keyifli anlar yaşattı. - İZMİR