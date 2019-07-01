Son Dakika Haberleri: Ziynet Sali'den Sivrihisar'da muhteşem konser
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Ziynet Sali'den Sivrihisar'da muhteşem konser

1 saat önce

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalinin son gününde sahne alan ünlü sanatçı Ziynet Sali muhteşem bir konsere imza attı.

Ziynet Sali'den Sivrihisar'da muhteşem konser, System.String[]
Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalinin son gününde sahne alan ünlü sanatçı Ziynet Sali muhteşem bir konsere imza attı.

Ziynet Sali, Sivrihisar'a akın eden 70 bine yakın sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnesinde Slovakya Halk Dansları ekibine de yer veren Sali, dans grubuyla şarkılarını söyleyerek mükemmel bir görsel şova imza attı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü festival alanını dolduran vatandaşlara teşekkür ederken, Sivrihisar ve festival anısına Sali'ye hediye takdim etti. Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali havai fişek gösterileri ile sona erdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:31 Kaynak: İHA
Nasreddin Hoca, Ziynet Sali, Sivrihisar, Magazin
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