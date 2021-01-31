Ziynet Sali, Jennıfer Lopez'e benzetildi - Son Dakika

Ziynet Sali, Jennıfer Lopez'e benzetildi

31.01.2021 08:27
Ziynet Sali, Jennıfer Lopez'e benzetildi, System.String[]

Sanatçının, bu hali sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok yoruma neden oldu: "Yerli Jennifer Lopez... Kardeş olsalar bu kadar benzemezler.

Sanatçının, bu hali sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok yoruma neden oldu: "Yerli Jennifer Lopez... Kardeş olsalar bu kadar benzemezler." Ziynet Sali, daha önce katıldığı bir televizyon programında dünyaca ünlü şarkıcıya benzetilmesi hakkında şunları söylemişti: "Evet, bunu yıllardır duyuyorum. Hatta birçok fotoğraf çekiminde bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum. Bunu lütfen ukalalık olarak algılamayın... Jennifer Lopez'in sanatçı kimliğini çok beğenen birisi değilim. Sahne şovları derseniz harika ama sanat noktasında çok beğenmiyorum."

Artık herkes birbirinin

aynısı

Ziynet Sali'nin Jennifer Lopez'e olan benzerliğiyle ilgili sosyal medyada şu yorumlar yapıldı: "Artık herkes birbirinin aynısı, hiç şaşırmadım. Jennifer Lopez'in dolgu yaptırmış haline benziyor. Keşke bu kadar zorlamasaymış. Biz Ziynet Sali'yi kendi olduğu için seviyoruz."

Ziynet Sali, Jennıfer Lopez'e benzetildi

Jennifer Lopez, Ziynet Sali, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ziynet Sali, Jennıfer Lopez'e benzetildi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş Marsilya taraftarı tesisi basıp ortalığı ateşe verdi! Rennes karşılaşma ertelendi 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç
Cinayeti her adımı planlayarak işledi! Arzu Aygün'ün katilinden flaşbellek oyunu Cinayeti her adımı planlayarak işledi! Arzu Aygün'ün katilinden flaşbellek oyunu         
08:42
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
40 metrelik uçurumdan düşen çoban hayatını kaybetti 40 metrelik uçurumdan düşen çoban hayatını kaybetti         
01:24
Muharrem İnce'den CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı vekillere 'operasyon' diyor Muharrem İnce'den CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı vekillere 'operasyon' diyor         
00:20
CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var         
22:35
Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili tutuklanan saygısızların ifadeleri ortaya çıktı: Ne yaptıysam sanat ve sevgi için yaptım Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili tutuklanan saygısızların ifadeleri ortaya çıktı: Ne yaptıysam sanat ve sevgi için yaptım         
20:27
PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor         
18:23
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı         
13:27
Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar         
12:32
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı         
09:22
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 09:09:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziynet Sali, Jennıfer Lopez'e benzetildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei