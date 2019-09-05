Ziynet Sali, Kastamonuluları düğününe davet etti

Ziynet Sali ve Anadolu Ateşi Dans Topluluğu beğeni topladı

KASTAMONU - "Kastamonu Entegre 50. Yıl Buluşması" kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Ziynet Sali, Gazi Stadyumunda konser verdi. 24 Eylül'de evleneceğini söyleyen Ziynet Sali, Kastamonuluları düğününe davet etti. Ayrıca etkinlikte Anadolu Ateşi Dans Topluluğu da gösterileri yaptı.

Kastamonu Entegre 50. Yıl Buluşması kapsamında Gazi Stadyumunda sevilen sanatçı Ziynet Sali ile Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sahne aldı.

Ziynet Sali konseriyle başlayan programa Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, Vali Vekili Ünal Kılıçarslan, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kastamonu Entegre Fabrikalar Direktörü Enüs Koç, siyasi parti temsilcileri, Kastamonu Entegre çalışanları ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sali, yaz bitmeden şarkısını Ezgi ile birlikte seslendirdi

Birbirinden güzel söylediği şarkılarla davetlilere doyumsuz bir gece yaşatan Ziynet Sali, "3-4 gün önce uzun zamandır birlikte güzel şarkılar söylediği ve müzik yaptıkları yeni bir single çıktı. Sizi Ezgi ile tanıştırmak istiyorum. Şarkısının adı yaz bitmeden" dedi.

Sali, sahneye davet ettiği Ezgi ile birlikte düet yaparak 'yaz bitmeden' şarkısını da seslendirdi.

Büyük beğeni toplayan konserin ardından Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, Ziynet Sali'ye çiçek takdim ederek, "Bütün seyahatlerimizde, yollarda sizleri dinledik. Hatta arkadaşlarımıza Ziynet Sali konser versin Kastamonulu gençlerimize dedik. Güzel bir gece oldu, teşekkür ediyoruz" dedi.

" Kastamonuspor'a 2. Lig yakışmıyor, uğurlu geleceğiz 1. Lige yükselecek"

Ardından Kastamonu Entegre Fabrikalar Direktörü Enüs Koç da, Ziynet Sali'ye 37 numaralı Kastamonuspor 1966 atkısı ile tişörtü hediye etti. "Kırmızı olduğu sürece bu rengi gururla taşırız" diyen Ziynet Sali, "Siyahı da çok severim. İnşallah uğurlu geliriz ve Kastamonuspor şampiyon olur. Çünkü biz uğurluyuz. İkinci lig size yakışmıyor, 1. lig bu geceden itibaren yazıldı" diye konuştu.

Sali, gecenin sarımsak kraliçesi seçildi

Ardından Ziynet Sali gecenin sarımsak kraliçesi seçildi. Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın hediyesi olan sarımsaktan tacı Ziynet Sali'nin başına taktı. Sali, ilk defa böyle bir taç taktığını belirterek, teşekkür etti.

Sali, Kastamonuluları da düğününe davet etti

Daha sonra Ziynet Sali, 24 Eylül'de gerçekleştirecekleri düğüne Kastamonuluları da davet etti. Sali, orkestrasında yer alan gitarist Erkan Erzurum ile dünya evine girecek.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğunun gösterileri ayakta alkışlandı

Ziynet Sali konserinin ardından Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sahne aldı. Doğu ile Batı kültürlerinin harmanlanarak müzikler eşliğinde dans figürlerinin yansıtıldığı gecede, halk danslarıyla beraber bale ve modern dans performansları da sergilendi.

Gösteride, 3 bin halk dansı figürü ve müziğini içinde barındıran Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, farklı yaş grubundaki dansçılarıyla beğeni toplayan gösteriye imza attı.

Kastamonu Entegre organizesinde gerçekleştirilen gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan dans topluluğu, uzun süre alkışlandı. Ayrıca gecede Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Kastamonu'nun yöresel halk oyunu olan Sepetçioğlu Halk Oyununu da oynadı.

Gecenin sonunda Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'na çiçek takdim etti.