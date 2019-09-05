Ziynet Sali, Kastamonuluları düğününe davet etti

"Kastamonu Entegre 50. Yıl Buluşması" etkinliklerinde konser veren ünlü sanatçı Ziynet Sali, 24 Eylül'de evleneceğini söyleyerek, Kastamonuluları düğününe davet etti. Etkinlikte Anadolu Ateşi Dans Topluluğu da gösteri yaptı.



Kastamonu Entegre 50. Yıl Buluşması kapsamında Gazi Stadyumu'nda sevilen sanatçı Ziynet Sali ile Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sahne aldı. Ziynet Sali konseriyle başlayan programa Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, Vali Vekili Ünal Kılıçarslan, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kastamonu Entegre Fabrikalar Direktörü Enüs Koç, siyasi parti temsilcileri, Kastamonu Entegre çalışanları ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Birbirinden güzel şarkılarla davetlilere doyumsuz bir gece yaşatan Ziynet Sali, "3-4 gün önce uzun zamandır birlikte güzel şarkılar söylediği ve müzik yaptıkları yeni bir single çıktı. Sizi Ezgi ile tanıştırmak istiyorum. Şarkısının adı Yaz Bitmeden" diyerek, sahneye davet ettiği Ezgi ile birlikte 'Yaz Bitmeden' şarkısını seslendirdi.



Büyük beğeni toplayan konserin ardından Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, Ziynet Sali'ye çiçek takdim ederek, "Bütün seyahatlerimizde, yollarda sizleri dinledik. Hatta arkadaşlarımıza Ziynet Sali konser versin Kastamonulu gençlerimize dedik. Güzel bir gece oldu, teşekkür ediyoruz" dedi.



" Kastamonuspor'a 2. Lig yakışmıyor, uğurlu geleceğiz, 1. Lig'e yükselecek"



Kastamonu Entegre Fabrikalar Direktörü Enüs Koç da, Ziynet Sali'ye 37 numaralı Kastamonuspor 1966 atkısı ile tişörtü hediye etti. "Kırmızı olduğu sürece bu rengi gururla taşırız" diyen Ziynet Sali, "Siyahı da çok severim. İnşallah uğurlu geliriz ve Kastamonuspor şampiyon olur. Çünkü biz uğurluyuz. 2. Lig size yakışmıyor, 1. Lig bu geceden itibaren yazıldı" diye konuştu.



Ziynet Sali gecenin sarımsak kraliçesi de seçildi. Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın hediyesi olan sarımsaktan tacı Sali'nin başına taktı. Sali, ilk defa böyle bir taç taktığını belirterek, teşekkür etti. Orkestrasında yer alan gitarist Erkan Erzurum ile dünyaevine girecek olan Ziynet Sali, 24 Eylül'de yapılacak düğününe Kastamonuluları da davet etti.



Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösterileri ayakta alkışlandı



Ziynet Sali konserinin ardından Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sahne aldı. Doğu ile Batı kültürlerinin harmanlandığı gösteride 3 bin halk dansı figürü ve müziğini içinde barındıran Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, farklı yaş grubundaki dansçılarıyla beğeni toplayan bir gösteriye imza attı. Kastamonu Entegre organizesinde gerçekleştirilen gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan dans topluluğu, uzun süre alkışlandı. Gecede Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Kastamonu'nun yöresel halk oyunu olan sepetçioğlu halk oyununu da oynadı. Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'na çiçek takdim etti. - KASTAMONU