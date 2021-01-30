Ziynet Sali'nin son görüntüsü şaşırttı! Jennifer Lopez'e benzettiler

Ziynet Sali, 'EYS' programının 'Linç' adlı bölümünde, bir takipçisinin kendisini dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'e benzetmesi üzerine şaşırtan bir yorumda bulunmuştu.

'SANAT NOKTASINDA JENNİFER LOPEZ'İ BEĞENMİYORUM'

Şarkıcı, "Evet, bunu yıllardır duyuyorum. Hatta birçok çekimimizde bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum. Bunu lütfen ukalalık olarak almayın. Jennifer Lopez'i sanatçı kimliği ile çok beğenen birisi değilim. Sahne şovları derseniz harika ama sanat noktasında çok beğenmiyorum" dedi.

Peki şaşırtan benzerlik sonrası sosyal medyada hangi yorumlar yapıldı?

-Yerli Jennifer Lopez... As bayrakları as!

-Kardeş olsalar bu kadar benzemezler.

-Artık herkes birbirine benziyor, hiç şaşırmadım.

-Yüz hatları baya benziyor.

-Jennifer Lopez'in dolgu yaptırmış haline benziyor.

-Keşke bu kadar zorlamasaymış. Biz Ziynet Sali'yi kendi olduğu için seviyoruz.