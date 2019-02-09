Ziynet Sali Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor
31 dakika önce
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:11 Kaynak: Youtube
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