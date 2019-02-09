Son Dakika Haberleri: Ziynet Sali Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor

Ziynet Sali Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor

31 dakika önce

Hala Onedio App indirmediysen hemen linke tıkla: http://onelink.to/onedioytOrtamlarda daha önce indirmiştim dersin, kim bilecek!

Hala Onedio App indirmediysen hemen linke tıkla: http://onelink.to/onedioyt

Ortamlarda daha önce indirmiştim dersin, kim bilecek!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:11 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Patlıcanın Fiyatı 1 Haftada Yarı Yarıya Düştü Eşinin Çıkardığı Namus Dedikodusu Hayatını Kaybetmesine Yol Açtı

Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar Yeni Yıl Kutlamalarına Katılmak İstemeyen Müslümanlara Zorla Domuz Eti Yedirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 19:42:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziynet Sali Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]