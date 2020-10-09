ZKSM'de yeni sezon başladı - Son Dakika

ZKSM'de yeni sezon başladı

09.10.2020 22:15
ZKSM'de yeni sezon başladı, System.String[]

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinin (ZKSM) 2020-2021 sezon açılışı, hattat Ahmet Bursalı'nın içinde yaşanılan döneme gönderme yapan "Şifa" sergisi ve İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunun verdiği konserle gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinin (ZKSM) 2020-2021 sezon açılışı, hattat Ahmet Bursalı'nın içinde yaşanılan döneme gönderme yapan "Şifa" sergisi ve İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunun verdiği konserle gerçekleştirildi.

Yeni sezonda seminer, söyleşi, tiyatro, sinema, sergi ve konser gibi birçok etkinliğin sanatseverlerle buluşacağı Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinin sezon açılışına, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul milletvekilleri Hasan Turan ve Şirin Ünal ile çok sayıda sanatsever katıldı.

"Yeni dönemde etkinliklerimiz dijital ortamda da yayınlanacak"

Ömer Arısoy, açılışta yaptığı konuşmada, geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sezonu erken kapattıklarını belirterek, insanların artık salgınla nasıl mücadele edeceğini öğrendiğini ve mevcut şartlarda kültür ve sanat faaliyetlerini devam ettireceklerini söyledi.

Maske, mesafe ve temizlik gibi Kovid-19 tedbirlerinin faaliyetlerde titizlikle uygulanacağını aktaran Arısoy, "Kültür ve sanat faaliyetleri hem kişisel hem de kurumsal olarak icra ettiğimiz faaliyetlerimizin hep başında geldi. Dolayısıyla bugünlerde de yeni şartlara uyum sağlayarak bu faaliyetleri devam ettirmenin gerekli olduğuna karar verdik. Yeni dönemde burada yaptığımız bütün etkinliklerimiz aynı anda dijital ortamda da canlı olarak yayınlanacak." dedi.

Arısoy, kültür ve sanat faaliyetlerinin ruh ve beden sağlığı için önemli olduğuna dikkati çekerek, "Zeytinburnu'nda içinde bulunduğumuz ZKSM dahil olmak üzere 3 farklı kültür ve sanat merkezimiz var. Buranın dışında Nağmedar, musiki meşkine hafta sonları tedbirli olarak devam edecek. Geçen yıl sadece bir sergi açtığımız Kazlıçeşme Sanat Merkezi de tedbirli olarak yeni sergilere ev sahipliği yapmaya devam edecek. 16 Ekim'de Ebuzziya Ailesi sergisiyle Kazlıçeşme Sanat Merkezi'nde bu sezonun ilk sergisini açacağız." şeklinde konuştu.

"Salgın zamanında bunların sergilenmesi tevafuk oldu"

Hattat Ahmet Bursalı da AA muhabirine, "Şifa" isimli sergisinde Kur'an-ı Kerim'de geçen şifa ve nazar ayetleri ile hilye yazdığı eserlerin yer aldığını vurgulayarak, "İçinde bulunduğumuz süreçte bize manevi olarak moral verecek bir sergi oldu. Salgın öncesi yazmıştım, salgın zamanında bunların sergilenmesi tevafuk oldu." ifadelerini kullandı.

Hilye-i şerifte klasik formdan ziyade modern yorumlamalar yaptığına dikkati çeken Bursalı, sergideki çalışmalarında da klasik yazıyı bozmadan modern yorumlar getirerek eserler ürettiğini belirtti.

Sergi küratörü Mehmet Lütfi Şen ise yeni sezona şifa dileyerek başlamak istedikleri ve bunun bir dua olacağına inandıkları için şifa ve nazar ayetlerinin olduğu bir sergi planladıklarına işaret ederek, "Ahmet Bursalı'nın eserleri biz onları izlerken içimize kendi varlıklarından oluşan bir enerjiyi aktarıyorlar. Bu enerjiye bu dönemde her şeyden çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

Hattat Ahmet Bursalı'nın Mehmet Çebi Koleksiyonu'nda yer alan eserlerinden şifa ayetleri ve hilyelerin yer aldığı "Şifa" sergisi, 22 Kasım'a kadar her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arası yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun olarak ziyarete açık olacak.

Açılış programı kapsamında ayrıca İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu da konser verdi.

Zeytinburnu, İstanbul, Konser, Müzik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZKSM'de yeni sezon başladı - Son Dakika

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