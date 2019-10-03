Son Dakika Haberleri: ZKSM'nin yeni sezonu yarın başlıyor
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ZKSM'nin yeni sezonu yarın başlıyor

50 dakika önce

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinin 2019- 2020 sezonunda seminer, söyleşi, tiyatro, sinema, sergi ve konser gibi birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

ZKSM'nin yeni sezonu yarın başlıyor, System.String[]

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinin 2019- 2020 sezonunda seminer, söyleşi, tiyatro, sinema, sergi ve konser gibi birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Sezonun açılışında ressam Kadir Ablak'ın hazırladığı "Kritik Eşik" resim sergisi ziyarete açılacak. Sanatçının, çoğunlukla özel koleksiyonlarda yer alan eserlerinden derlenen ve mini bir retrospektif olma özelliği taşıyan sergi, bir ay boyunca ZKSM sergi galerisinde ziyarete açık olacak.

Açılış programı kapsamında ayrıca "İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu" bir konser verecek.

ZKSM'nin seminer ve söyleşi kadrosunda ise bu yıl Samed Karagöz, Prof. Dr. Ali Birinci, Prof. Dr. Ömer Türker, Asım Öz ve Ali Ayçil yer alacak.

Devlet Tiyatroları Zeytinburnu'nda perde açacak

İstanbul Devlet Tiyatrosu da artık yetişkinlere ve çocuklara özel hazırlanan oyunlarını Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde sahneleyecek.

Devlet Tiyatrolarının bu sezon ZKSM'de sergileyeceği ilk oyun olan "Keloğlan Keleşoğlan", 11 Ekim'de 19.00 seansında tiyatroseverler ile buluşacak.

Zeytinburnu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:48 Kaynak: AA
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