Zlatan'dan Müthiş Başlangıç
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2018'in Ocak ayında Avrupa kariyerine son verip Los Angeles Galaxy ile Amerika'nın yolunu tutan Zlatan Ibrahimovic, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta kendine has bir giriş yaptı. Los Angeles'daki ezeli rakibi LAFC karşısında MLS'e giriş yapan Zlatan, olağanüstü bir vuruşla uzaktan kaleciyi avlamış ve takımını galibiyete taşımıştı.
2018'in Ocak ayında Avrupa kariyerine son verip Los Angeles Galaxy ile Amerika'nın yolunu tutan Zlatan Ibrahimovic, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta kendine has bir giriş yaptı. Los Angeles'daki ezeli rakibi LAFC karşısında MLS'e giriş yapan Zlatan, olağanüstü bir vuruşla uzaktan kaleciyi avlamış ve takımını galibiyete taşımıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:39
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