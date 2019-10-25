Son Dakika Haberleri: Zlatan'dan Müthiş Başlangıç
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Zlatan'dan Müthiş Başlangıç

54 dakika önce

2018'in Ocak ayında Avrupa kariyerine son verip Los Angeles Galaxy ile Amerika'nın yolunu tutan Zlatan Ibrahimovic, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta kendine has bir giriş yaptı. Los Angeles'daki ezeli rakibi LAFC karşısında MLS'e giriş yapan Zlatan, olağanüstü bir vuruşla uzaktan kaleciyi avlamış ve takımını galibiyete taşımıştı.

2018'in Ocak ayında Avrupa kariyerine son verip Los Angeles Galaxy ile Amerika'nın yolunu tutan Zlatan Ibrahimovic, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta kendine has bir giriş yaptı. Los Angeles'daki ezeli rakibi LAFC karşısında MLS'e giriş yapan Zlatan, olağanüstü bir vuruşla uzaktan kaleciyi avlamış ve takımını galibiyete taşımıştı.

Zlatan'dan Müthiş Başlangıç

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Avrupa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:39 
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