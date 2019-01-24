Son Dakika Haberleri: Zlatan İbrahimovic'in Kontrolünü Kaybettiği Anlar

Zlatan İbrahimovic'in Kontrolünü Kaybettiği Anlar

1 saat önce

Merhaba, bu videoda Zlatan İbrahimovic'in kontrolünü kaybettiği anları derledim. İyi Seyirler.

Merhaba, bu videoda Zlatan İbrahimovic'in kontrolünü kaybettiği anları derledim. İyi Seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:16 Kaynak: Youtube

Zlatan İbrahimovic, Genel
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