Zlatan İbrahimovic'in Kontrolünü Kaybettiği Anlar
1 saat önce
Merhaba, bu videoda Zlatan İbrahimovic'in kontrolünü kaybettiği anları derledim. İyi Seyirler.
Merhaba, bu videoda Zlatan İbrahimovic'in kontrolünü kaybettiği anları derledim. İyi Seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:16 Kaynak: Youtube
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