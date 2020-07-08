Zlatan Ibrahimovic: "Bana sadece futbolcu maaşı veriyorlar..." - Son Dakika

Zlatan Ibrahimovic: "Bana sadece futbolcu maaşı veriyorlar..."

Lider Juventus karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 4-2 galip ayrılan Milan'da, ocak ayında kadroya katılan İsveçli yıldız İbrahimovic yine iddialı konuştu.

Lider Juventus karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 4-2 galip ayrılan Milan'da, ocak ayında kadroya katılan İsveçli yıldız İbrahimovic yine iddialı konuştu.

Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Son Dakika: Borsa İstanbul 100 endeksi salgın sonrası ilk kez 120 bin puanın üzerini gördü


38 yaşındaki İbrahimovic, "Eğer sezonun başından bu yana oynasaydım şampiyonluğu kazanabilirdik. Ben bir başkan, teknik direktör ve oyuncuyum, fakat bana sadece futbolcu maaşı veriyorlar." ifadelerini kullandı.


Milan, ligdeki son iki maçında, şampiyonluk mücadelesi veren Lazio'yu deplasmanda 3-0, Juventus'u ise sahasında 4-2 mağlup etti.


İki maçta da ilk 11'de sahaya çıkan İsveçli futbolcu, birer gol atarak takımının galibiyetine katkıda bulundu.


Juventus, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:01 

Son Dakika Spor Zlatan Ibrahimovic: 'Bana sadece futbolcu maaşı veriyorlar...' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

10:14 Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor 10:11 Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı 10:05 Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 09:03 Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki 07:50 Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi 07:33 Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım 23:49 İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti 22:48 BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi 21:18 Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı 20:13 15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu 17:37 Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:48 Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu 15:40 78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
12:15
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
12:00
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
11:14
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
11:07
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
11:01
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
10:49
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
10:45
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
10:30
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
10:28
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
10:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 12:18:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zlatan Ibrahimovic: "Bana sadece futbolcu maaşı veriyorlar..." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]