Son Dakika Haberleri: Zlatan Ibrahimovic için resmi transfer açıklaması!
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Zlatan Ibrahimovic için resmi transfer açıklaması!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Bologna Sportif Direktörü Walter Sabatini, İsveçli golcüyü kadrolarına katmak istediklerini ancak bu girişimden olumsuz sonuç aldıklarını söyledi.

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Spor Arena Dış Haber | Bologna Sportif Direktörü Walter Sabatini, İsveçli golcüyü kadrolarına katmak istediklerini ancak bu girişimden olumsuz sonuç aldıklarını söyledi.


TEKLİFİMİZİ YAPTIK AMA...


İtalya basınına konuşan Sabatini, " Ibrahimovic, Bologna'ya gelmeyecek. Teklifimizi yaptık ama Zlatan farklı tercihler yaptı" dedi.


SERIE A DEVLERİ İSTİYOR


Bologna'nın dışında Milan ve Napoli'nin 38 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtiliyor.


Ibrahimovic daha önce yaptığı açıklamada; ""Transfer demek, bir futbolcu olarak yalnızca oynayacağım takımı seçmek demek değil. Aile gibi göz önünde bulundurulması gereken başka konular, faktörler de var. Yeniden kazanması gereken bir kulübe gideceğim. Tarihini yeniden yazması gereken, küllerinden doğmayı arzulayan, yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olan bir takıma transfer olacağım." ifadelerini kullanmıştı.


Ibrahimovic, Bologna, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:02 
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