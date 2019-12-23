Zlatan Ibrahimovic'in burnunu kırdılar! - Son Dakika
Son Dakika Spor Zlatan Ibrahimovic'in burnunu kırdılar! - Son Dakika Spor

Zlatan Ibrahimovic'in burnunu kırdılar!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | İsveç'te Malmö ekibi, eski oyuncuları Zlatan Ibrahimovic'i onurlandırmış ve stadın yanına futbolcunun heykelini dikmişti.

Zlatan Ibrahimovic'in burnunu kırdılar!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | İsveç'te Malmö ekibi, eski oyuncuları Zlatan Ibrahimovic'i onurlandırmış ve stadın yanına futbolcunun heykelini dikmişti.


Ancak her şey, Ibrahimovic'in Malmö'nün ezeli rakibi Hammarby'den hisse satın almasıyla değişti...


TEKRAR SALDIRDILAR!


Malmö taraftarları, eski oyuncularının yaptığı bu harekete sinirlenirken önce yeni yapılan heykelin başını kapattılar.


Şimdi de kızgın İsveçli taraftarlar, Ibrahimovic heykelinin burnunu koparttı.


Malmö taraftarlarının İsveçli golcüye olan sinirleri uzun bir süre bitmeyecek gibi gözüküyor...


Ibrahimovic, İsveç, Malmö, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:10 
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