Zlatan Ibrahimovic'in hayatı film oluyor! Fragmanını paylaştı bile

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Zlatan Ibrahimovic, kendi hayatını konu edinen 'I am Zlatan' filminin fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.
İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, sosyal medyada yaptığı paylaşımla 10 Eylül'de çıkacak filmini tanıttı. Filmde tecrübeli oyuncunun hayat hikayesi anlatılıyor. Milan'ın yıldızının paylaşımı kısa sürede futbolseverlerden büyük ilgi gördü. 39 yaşındaki oyuncu daha önce aynı adı taşıyan bir kitap çıkarmıştı.
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