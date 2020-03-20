Son Dakika › Spor › Zlatan İbrahimovic'in Valenciennes'e Yaptığı Hat-trick - Son Dakika Spor
Zlatan İbrahimovic'in Valenciennes'e Yaptığı Hat-trick
17 dakika önce
2012 Ligue 1 mücadelesinde Paris Saint-Germain'in Valenciennes karşısında oynadığı maçta Zlatan İbrahimoviç hat-trick yaparak takımını 4-0'lık galibiyete taşıyor.
2012 Ligue 1 mücadelesinde Paris Saint-Germain'in Valenciennes karşısında oynadığı maçta Zlatan İbrahimoviç hat-trick yaparak takımını 4-0'lık galibiyete taşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:00
Son Dakika Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim