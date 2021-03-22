Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı

22.03.2021 22:58

İtalya Serie A'da Milan forması giyen ve harika futbolculuğunun yanında sahadaki güçlü duruşuyla da dikkat çeken Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında duygusal anlar yaşadı. 5 yıl aradan sonra milli takıma tekrardan çağrılan tecrübeli golcü, geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi ve gözyaşlarını tutamadı.

Zlatan Ibrahimovic, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ve Kosova ile yapacakları maçlar için bulunduğu İsveç Milli Takımı kampında, teknik direktör Janne Andersson ile birlikte açıklamalarda bulundu. AA muhabirinin, "39 yaşında olmana rağmen üst seviye oynamaya devam ediyorsun. Kendini kaç yaşında hissediyorsun?" sorusuna Ibrahimovic, "Futbol için yaşımı çok genç görüyorum. Daha uzun yıllar futbol oynamayı düşünüyorum." yanıtını verdi.

Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İsveç Milli Takımı'na 5 yıl aradan sonra tekrar çağrılan yıldız oyuncu, duygusal anlar yaşadı. Geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, gözyaşlarını tutamadı. Ibrahimovic, İsveç'e gelmek için oğulları ile vedalaşırken de duygusal bir ortam oluştuğunu ve oğlu Vincent'ın ağladığını aktardı.

Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı

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Son Dakika Spor Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika Spor


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