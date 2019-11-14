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Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'ye veda etti
6 saat önce
Ibrahimovic'den Galaxy'ye veda: "Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz"
İsveçli santrfor Zlatan Ibrahimovic, formasını giydiği Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'ye veda etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan 38 yaşındaki oyuncu, "Geldim, gördüm, fethettim. Yeniden yaşadığımı hissettirdiği için LA Galaxy'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:31
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