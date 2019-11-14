Son Dakika Haberleri: Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'ye veda etti
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Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'ye veda etti

6 saat önce

Ibrahimovic'den Galaxy'ye veda: "Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz"

Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'ye veda etti, System.String[]

İsveçli santrfor Zlatan Ibrahimovic, formasını giydiği Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'ye veda etti.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan 38 yaşındaki oyuncu, "Geldim, gördüm, fethettim. Yeniden yaşadığımı hissettirdiği için LA Galaxy'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Los Angeles, Ibrahimovic, Futbol, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:31 
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