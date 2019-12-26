Zlatan Ibrahimovic, Milan'ın teklifini kabul etti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Zlatan Ibrahimovic, Milan'ın teklifini kabul etti! - Son Dakika Spor

Zlatan Ibrahimovic, Milan'ın teklifini kabul etti!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | MLS ekibi Los Angeles Galaxy'den ayrılma kararı aldığı günden beri hangi takımda oynayacağı merak edilen Zlatan Ibrahimovic, kararını verdi.

Zlatan Ibrahimovic, Milan'ın teklifini kabul etti!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | MLS ekibi Los Angeles Galaxy'den ayrılma kararı aldığı günden beri hangi takımda oynayacağı merak edilen Zlatan Ibrahimovic, kararını verdi.


Sky Italia'da yer alan habere göre; İsveçli yıldız, Milan'ın teklifini kabul etti. 24 saat içinde transferin tamamlanması bekleniyor.


Milan'ın dışında Bologna ve Napoli'nin de 38 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtiliyordu.


MLS ekibinde bu sezon 31 maça çıkan Ibrahimovic, 31 gol attı ve 8 asist yaptı.


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Ibrahimovic, Los Angeles, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:19 
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