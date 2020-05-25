Zlatan Ibrahimovic sakatlandı, futbol hayatı bitebilir!

2019-20 sezonunun devre arasında Milan'a transfer olan Ibrahimovic, İtalyan ekibiyle çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştı.

Bu sakatlıktan ötürü 38 yaşındaki oyuncunun futbol hayatı bitebilir. Yıldız futbolcunun sakatlığı doğrulanırsa en az 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Skysports'ta yer alan habere göre, Milan 'ın yıldız forveti Zlatan Ibrahimovic antrenmanda sakatlandı, Ibrahimovic'in aşil tendonu kopmasından şüpheleniliyor.

Haber Yayın Tarihi:

Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi