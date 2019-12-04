Zlatan Ibrahimovic'ten Milan iması!

Spor Arena Dış Haberler | MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic, yeni takımına ilişkin ipuçları vermeye başladı.



Dünyaca ünlü GQ dergisinin İtalya edisyonuna konuşan İsveçli yıldız, Serie A'ya yeşil ışık yaktı. Ibrahimovic, söz konusu röportajı 'yakında İtalya'da görüşürüz' sözleriyle bitirdi.



38 yaşındaki futbolcunun açıklamaları Milan'a transfer olacağı söylentilerini alevlendirdi.



İşte Zlatan Ibrahimovic'in açıklamaları şu şekilde:



"Transfer demek, bir futbolcu olarak yalnızca oynayacağım takımı seçmek demek değil. Aile gibi göz önünde bulundurulması gereken başka konular, faktörler de var. Yeniden kazanması gereken bir kulübe gideceğim. Tarihini yeniden yazması gereken, küllerinden doğmayı arzulayan, yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olan bir takıma transfer olacağım."



