Zlatko Dalic: "Güçlü bir rakiple oynayacağız" - Son Dakika

Zlatko Dalic: "Güçlü bir rakiple oynayacağız"

11.11.2020 03:18

- Zlatko Dalic: "Güçlü bir rakiple oynayacağız" Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic: "Türkiye, önemli futbolculara sahip bir ekip" Hazırlık maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan Hırvatistan'da Teknik Direktör Zlatko Dalic, güçlü bir rakibe karşı sahaya çıkacaklarını...

- Zlatko Dalic: "Güçlü bir rakiple oynayacağız"

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic:

" Türkiye, önemli futbolculara sahip bir ekip"

İSTANBUL - Hazırlık maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan Hırvatistan'da Teknik Direktör Zlatko Dalic, güçlü bir rakibe karşı sahaya çıkacaklarını belirterek, "Türkiye, önemli futbolcuları olan güçlü bir takım" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta açıklamalarda bulunan Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic kendilerini zor bir maçın beklediğini ifade ederek sözlerine başladı. Türkiye'nin Almanya ile yaptığı karşılaşmanın ardından rakibin ne kadar güçlü olduğunu fark ettiklerini söyleyen Dalic, "Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu maçla ilgili tek üzüntüm yarınki maçta seyirci olmayacak olması. Bazı oyuncuları kadroya dahil etmek zorunda kaldım. Çünkü dünyanın her tarafını pandemi süreci sardı. Bazı oyuncularımız pozitif sonuçla bize başvurdular. Yedi gün içinde 3 maç yapacağız. Bu boşluğu doldurmam gerekiyordu. O nedenle sonradan kadromuza oyuncular dahil ettik" dedi.

Türkiye'de forma giyen Meljnak ve Vida'nın performanslarından memnun olduğunu da söyleyen Dalic, "Burada ülkemizi iyi temsil ettiklerini düşünebiliriz. Türkiye'nin çok kaliteli oyuncuları var. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in form durumları çok iyi. İtalya'da oynayan oyuncularınız var. Türk Milli Takımı, özellikle Sırbistan ve Rusya maçıyla kalitelerini gözümde canlandırmış oldu. Bunun yanında çok kaliteli bir teknik direktöre sahipler. Bu da onlar için ayrı bir şans. Türkiye, tecrübeli ve başarıdan başarıya koşan bir teknik direktöre sahip. Her iki millet kendi zaferleri için mücadele edecek. Böyle güzel bir stadyumun olması da milli takımına ayrıcalık tanıyor" açıklamasını yaptı.

"Vida benim için değerli bir isim"

Sıkışık maç takvimi ve pandeminin tüm dünyada takımları zorladığını söyleyen Dalic, "Oyuncuların sağlığını korumak için gereken bütün tedbirleri aldık" dedi.

Beşiktaş forması giyen Vida'yla ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Zlatko Dalic, "Vida benim en değerli oyuncularımdan bir tanesi. Bazen gerektiği gibi oynayamıyor ama ondan çok büyük beklentilerim var. Benim için Beşiktaş da çok büyük bir kulüp. Bence doğru bir kulübü seçtiğin düşünüyorum. Buradaki performansından memnunum, yarın da ondan çok büyük şeyler bekliyorum. En iyi oyuncularımdan bir tanesi. Performansıyla bizi etkileyecektir. Bazen düşüşler yaşayabilir, Vida takım kaptanımız gibi onun da performansından memnunum" diyerek sözlerini tamamladı.

Pasalic: "Yarınki maç bizi çok zorlayacak"

Dalic'le birlikte basın toplantısında yer alan futbolcu Mario Pasalic ise, "Yarınki maç bizi çok zorlayacak. Türkiye'deki oyuncuların da kalitesini biliyorum. Benimle beraber İtalya Ligi'nde oynayan Türk oyuncuların da kalitesini biliyorum. Türk Milli Takımı'nın gücünü biliyoruz. Biz de güçlüyüz, biz bu gücümüzü yarın oyunumuzda sergileyeceğiz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral için sadece iyi sözler söyleyebilirim. Türk oyuncuları takip ediyorum, onları beğenerek izliyorum. Onlar hakkında sadece övgü dolu sözler söyleyebilirim" diye konuştu.

Zlatko Dalic: Güçlü bir rakiple oynayacağız
Zlatko Dalic: Güçlü bir rakiple oynayacağız
Zlatko Dalic: Güçlü bir rakiple oynayacağız
Zlatko Dalic: Güçlü bir rakiple oynayacağız

Teknik Direktör, Hırvatistan, Türkiye, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Zlatko Dalic: 'Güçlü bir rakiple oynayacağız' - Son Dakika Spor


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