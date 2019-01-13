Zmir'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı
52 dakika önce
İzmir'in Menderes ilçesinde, bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İzmir
'in Menderes
ilçesinde, bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangın, bugün saat 03.00 sıralarında Oğlananası Atatürk
Mahallesi Kısıkköy Mobilya
Şehri içinde çıktı. Plastik
maddelerin geri dönüşümünü sağlayan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören güvenlik görevlileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın sonucunda fabrikada ufak çaplı patlamalar meydana gelirken, bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti. Yangına müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:56 Kaynak: DHA
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