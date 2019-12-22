ZMO Kilis İl Temsilcisi Özdemir güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ZMO Kilis İl Temsilcisi Özdemir güven tazeledi - Son Dakika

ZMO Kilis İl Temsilcisi Özdemir güven tazeledi

6 saat önce

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kilis İl Temsilciliği'ne Güven Özdemir yeniden seçildi.

ZMO Kilis İl Temsilcisi Özdemir güven tazeledi, System.String[]

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kilis İl Temsilciliği'ne Güven Özdemir yeniden seçildi.


Ziraat Mühendisleri Odasında gerçekleştirilen genel kuruluna Kilis ve ilçelerinde bulunan Ziraat Mühendisleri katıldı. Divan Başkanlığına Gülizar Çalbay, Divan Başkan Yardımcılığına Ertuğrul Gökteuçar, divan katipliğine Bahadır Öztürk, Mehmet Günal seçildi. Seçimlere tek liste halinde geren Mevcut Başkanı Güven Özdemir, seçilirken, İl Temsilciliği Yardımcılığı'na Alaittin Apalak, Genel Merkez delegeliğine ise Sinan Şahinalp getirildi. - KİLİS

Ziraat Mühendisleri Odası, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:18 Kaynak: İHA
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