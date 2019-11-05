Son Dakika Haberleri: Zodyak bot ve motorunu çalan 2 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Zodyak bot ve motorunu çalan 2 kişi tutuklandı

Zodyak bot ve motorunu çalan 2 kişi tutuklandı

7 saat önce

ÇANAKKALE'de, römorkör üzerindeki zodyak bot ile motorunu çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Zodyak bot ve motorunu çalan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

ÇANAKKALE'de, römorkör üzerindeki zodyak bot ile motorunu çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de dün Barbaros Mahallesi Yeşilırmak Sokak'ta B.G.'ye ait zodyak römorkörü üzerindeki zodyak bot ile botun sürat motoru çalındı. B.G. durumu polise bildirdi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalınan zodyak bot ile hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin sokak çevresindeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını incelediğinde römorkör üzerinde zodyak bot ile botun motorunu çalan şüpheliler M.A.Y. (18), Ö.U. (37) tespit edildi. Şüpheliler, Kepez beldesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler M.A.Y ve Ö.U. ifadeleri doğrultusunda zodyak botu Ayvacık ilçesi Kösedere köyü ile Tuzla köyü arasında sazlık alanda sakladıkları yeri ekiplere gösterdi. Sazlık alanda üzerleri çalılarla örtülü zodyak bot, motoru ve römorkörü ile birlikte sahibi B.G'ye teslim edildi.Şüpheliler M.A.Y. ve Ö.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Barbaros Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:29 Kaynak: DHA
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