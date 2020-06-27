Zoguldak'ta YKS heyecanı - Son Dakika

Zoguldak'ta YKS heyecanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen aday sınava alınmadı.

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Zonguldak'ta il genelinde 36 okulda 9 bin 964 öğrenci bin 238 görevli gözetiminde sınava girdi. Sabah erken saatlerde belirlenen okullara gelerek ter döktü. Adaylar sabahın erken saatlerinde belirlenen okullarda sınava girmek için yarıştı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında okullarda bulunan görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde öğrencilere maske verilip dezenfektan edilerek salona alındı. Sınav süresince öğrencilere refakat eden aileleri ise okul bahçesinde bekleyerek sınav heyecanını çocukları ile birlikte yaşadı.


Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen aday sınava alınmamasına tepki göstererek, "Böyle bir şey olamaz, kimliğe bakmaya gittim ama bulamadım. Sınava geldiğimde 10 dakika vardı. Büyüklüğünü gösterselerdi beni ehliyetle sınava alırlardı. Ben bu ehliyeti emniyetten aldım burada güvenlik için yapıyorlar ben daha ne diyeyim. Yapacak bir şey yok sinirlerim bozuldu" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Zonguldak, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:11 Kaynak: İHA

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