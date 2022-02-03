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Zolote'deki Ukrayna askerleri - Son Dakika

Zolote'deki Ukrayna askerleri

03.02.2022 21:43

Genel görüntüler Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.

Genel görüntüler Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor. ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları, Rusya'nın söz konusu iddiaları reddetmesine rağmen bölgede arttırdığı askeri hareketlilik, gözlerin tekrar Donbas'a çevrilmesine yol açtı. Ukrayna ordusunun Donbas temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtiliyor. Fotoğrafta, Zolote cephesi yakınında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askeri görülüyor.

Zolote'deki Ukrayna askerleri
Zolote'deki Ukrayna askerleri
Zolote'deki Ukrayna askerleri

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zolote'deki Ukrayna askerleri - Son Dakika


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