Zombi Geldi Ortalık Karıştı 1. Olduk (Pubg Mobile)
24 dakika önce
Pubg Mobile'in yeni modu olan Zombi'de hayatta kalmaya çalıştık. Çalışırken de ortaya komik anlar çıktı : ) İyi Seyirler.
Pubg Mobile'in yeni modu olan Zombi'de hayatta kalmaya çalıştık. Çalışırken de ortaya komik anlar çıktı : ) İyi Seyirler..
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:22 Kaynak: Youtube
Şeyma Subaşı ve Sevgilisi Guido Senia, Aynı Yatakta Poz Verdi
Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi
Kocasıyla Yasak Aşk Yaşayan Kadına Dakikalarca İşkence Etti, Ölmediğini Görünce Ateşe Verdi