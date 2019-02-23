Son Dakika Haberleri: Zombi Geldi Ortalık Karıştı 1. Olduk (Pubg Mobile)

Zombi Geldi Ortalık Karıştı 1. Olduk (Pubg Mobile)

24 dakika önce

Pubg Mobile'in yeni modu olan Zombi'de hayatta kalmaya çalıştık. Çalışırken de ortaya komik anlar çıktı : ) İyi Seyirler.

Pubg Mobile'in yeni modu olan Zombi'de hayatta kalmaya çalıştık. Çalışırken de ortaya komik anlar çıktı : ) İyi Seyirler..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:22 Kaynak: Youtube

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