Zombilerden Suya Kaçtık - Kurtulduk (Pubg Mobıle)
1 saat önce
PUBG Mobile'in yeni modu olan Zombi Modunda kaçrken sudan korktuklarını farkettik.İyi Seyirler.
PUBG Mobile'in yeni modu olan Zombi Modunda kaçrken sudan korktuklarını farkettik.
İyi Seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:23 Kaynak: Youtube
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