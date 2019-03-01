Son Dakika Haberleri: Zombilerden Suya Kaçtık - Kurtulduk (Pubg Mobıle)

Zombilerden Suya Kaçtık - Kurtulduk (Pubg Mobıle)

1 saat önce

PUBG Mobile'in yeni modu olan Zombi Modunda kaçrken sudan korktuklarını farkettik.İyi Seyirler.

PUBG Mobile'in yeni modu olan Zombi Modunda kaçrken sudan korktuklarını farkettik.

İyi Seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:23 Kaynak: Youtube

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