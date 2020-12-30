"Zona, strese ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak tekrarlayabilir" - Son Dakika

"Zona, strese ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak tekrarlayabilir"

30.12.2020 09:26

Suçiçeği geçirmiş olan kişilerde ortaya çıkan ve halk arasında "gece yanığı" olarak da bilenen zona hastalığı, strese ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı oluşuyor.

Suçiçeği geçirmiş olan kişilerde ortaya çıkan ve halk arasında "gece yanığı" olarak da bilenen zona hastalığı, strese ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı oluşuyor. Zonanın tekrarlayabildiğini söyleyen Uzman Dr. Nilsu Salih, "Virüs, bağışıklık sisteminde ömür boyu uykuya yattığı için bağışıklık her düştüğünde, çok sık olmasa da tekrarlayabiliyor. Bunun en büyük tetikleyicisi sıkıntı, stres. Onun dışında, bağışıklık düşüren hastalıklar" dedi. Kronik stres faktörlerinin zonayı tetiklediğini ve psikoloğa danışmanın da tedavide yardımcı olabileceğini dile getiren Uzman Klinik Psikolog Kübra Bozkurt ise, "Psikolojik şikayetlerin yanı sıra bağışıklık sistemi de zayıfladığı için hastaların fiziksel şikayetlerinin arttığını görüyoruz. Zona da bağışıklık sistemine bağlı bir hastalık olduğundan fiziksel şikayetler arasında" diye konuştu.

Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs pandemisi, kaygı ve stresi de beraberinde getirdi. Strese bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar da arttı. Suçiçeği geçirmiş olan kişilerde ortaya çıkan ve halk arasında "gece yanığı" olarak da bilenen zona hastalığının strese ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olduğunu söyleyen Medicana Çamlıca Hastanesi Dermatoloji bölümünden Uzman Dr. Nilsu Salih, "Zona daha önce geçirdiğiniz suçiçeği virüsünün tekrarlamasıyla oluşan bir viral enfeksiyon. Daha önce geçirdiğiniz bir suçiçeği enfeksiyonu, ömür boyu bağışıklıkta bir uykuya yatıyor. Daha sonra bağışıklığınız baskılandığında, yeniden tekrarlayabiliyor. Deriyle siniri tuttuğu için genellikle vücudun tek bir bölgesinde oluyor. Deri yüzeyinde su kabarcıkları oluşuyor. Siniri tuttuğu için de ağrılı seyrediyor" dedi.

Zonanın her yaşta görülebildiğini ve ilk şikayetlerin ağrı olduğunu belirten Salih, "Zonanın belirtilerinde, çok nadir sadece ağrı ile seyredebiliyor. Onun dışında genellikle hastalarda bir hafta öncesinde ağrı sonrasında başlayan baloncuk şeklinde, küçük su kabarcıkları olduğunu görüyoruz. Hastanın ilk şikayetleri genel olarak ağrı olduğu için, farklı yönlendirilebiliyor. Eğer ağrı göğüs veya vücudun diğer bölgelerindeyse, kalbe muayene yapılabiliyor. Sonrasında ise tedavi için sinir tutulumu önemli. Genellikle zonayı 50 yaş üstünde görüyoruz ama sıkıntı, stres tetiklediği zaman her yaşta görülebiliyor" diye konuştu.

"NÖROLOJİK TEDAVİ DE GEREKİYOR"

Zonada sinir tutulumu ile cilt tutulumunun aynı seyretmediğinin altını çizen Salih, "Zonanın tedavisinde ilk 72 saat içinde verilen antivirallerin etkisi yüksek. Onun dışında sinir tutulumu ile cilt tutulumu aynı seyretmiyor. Eğer hastanın yaşı ileriyse, yaşa bağlı olan bir sinir harabiyeti olduğu için çok daha fazla ağrı hissediyor. Doğal olarak nörolojik tedavi de gerekiyor. Hastanın ağrısı devam etse bile, 3 hafta sonrasında tamamen normale dönse de 1 yıla kadar uzayabiliyor" diyerek nörolojik tedavinin gerekli olabildiğini vurguladı.

Uzman Dr. Nilsu Salih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Virüs, bağışıklık sisteminde ömür boyu uykuya yattığı için bağışıklık her düştüğünde, çok sık olmasa da tekrarlayabiliyor. Bunun en büyük tetikleyicisi sıkıntı, stres. Onun dışında, bağışıklık düşüren hastalıklar. Hasta kanser olabilir, kemoterapi görüyor ya da ameliyat geçirmiş olabilir. Bunlar, zonanın tekrarlamasını tetikleyebiliyor."

"STRES, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DÜŞÜRDÜĞÜ İÇİN ZONAYI TETİKLER"

Zonayı tetikleyen psikolojik etkenlerin olduğunu söyleyen Medicana Çamlıca Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Kübra Bozkurt, "Psikolojik bir etkene dayalı gelişen bir zona hastalığı varsa kişinin hayatında, onu ciddi anlamda zorlayan kronik stres faktörleri var demektir. Çok zorlayıcı bir iş hayatı, işsiz kalmış olması, ekonomik sıkıntılar, daima bakıma muhtaç veya engelli biriyle ilgilenmesi, ciddi bir hastalıkla mücadele ediyor olması gibi artık kişinin hayatında kronik hale gelmiş ve bununla nasıl baş edebileceğini bilemediği stres faktörleri bağışıklık sistemini düşürdüğü için zonayı tetikler" dedi.

Pandemide psikolojik faktörlere bağlı zona şikayetinin olmadığına dikkat çeken Bozkurt, "Psikolojik şikayetlerin yanı sıra bağışıklık sistemi de zayıfladığı için hastaların fiziksel şikayetlerinin arttığını görüyoruz. Zona da bağışıklık sistemine bağlı bir hastalık olduğundan fiziksel şikayetler arasında sayılabilir" diye konuştu.

"KRONİK STRESLE BAŞ ETMEYİ ÖĞRENMEK GEREKİR"

Zonanın aslında dermatolojik bir hastalık ve dermatolojik bir tedavi ile sonlanabildiğini dile getiren Bozkurt, "Strese dayalı bir zona hastalığı geliştiyse, kişinin bağışıklık sistemini zayıflatan başka bir hastalık yok ama stresle tetiklenen bir zona mevcutsa, önce stresle nasıl baş edebileceğini öğrenmesi gerekir. Aksi takdirde, tedavisi sonlandıktan sonra zona tekrarlayabilir. Bu durumda da hastanın hayatındaki stres faktörlerini belirlemek ve problemleriyle baş etmeyi öğretmek gerekiyor" diyerek hastaların, bir psikologdan destek almalarının tedavi sürecinde yardımcı olacağını belirtti.

Pandemi döneminde psikolojimizin olumsuz yönde etkilendiğini ve sosyal destek almanın önemli olduğunu vurgulayan Bozkurt, şu tavsiyelerde bulundu:

"Toplum olarak daimi bir stres, zorlu bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu hastalıkla hayatımızı nasıl devam ettirebileceğimizi ve yeni koşullara nasıl adapte olabileceğimizi belirlemek gerekiyor. Koronavirüs, hayatımızın bir parçası haline gelecek. Yaşantımıza onunla devam edeceğiz. Burada önemli olan, zorlandığımız anda destek almak. Sosyal destek almak, zorlandığımız anlarda birileriyle iletişim halinde olmak ya da dinlenebilmek. Yorulduğumuz anda bırakıp dinlenelim. Kısıtlamalar var. Kısıtlamalar çerçevesinde, toplum olarak, dinlenmek adına neler yapabileceksek bunların listesini oluşturalım ve yapalım."


Zona, strese ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak tekrarlayabilir
Zona, strese ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak tekrarlayabilir

Dermatoloji bölümü, Koronavirüs, Çamlıca, toplum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Zona, strese ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak tekrarlayabilir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'ye gelen Çin aşılarının bulunduğu konteynerlerde dikkat çeken slogan: Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi Son Dakika! Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de Fatih Terim, 3 futbolcuyu gönderilecekler listesine aldı Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi
Tolgay Arslan dürüm konusuna açıklık getirdi: İnsanlar inandı, şaka gibi Tolgay Arslan dürüm konusuna açıklık getirdi: İnsanlar inandı, şaka gibi         
09:17
Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada         
08:47
İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı         
08:35
ABD'de avukat, Noel gecesi koronavirüs tedavisi gören eşini öldürüp intihar etti ABD'de avukat, Noel gecesi koronavirüs tedavisi gören eşini öldürüp intihar etti         
08:23
İstanbul'un göbeğinde, tam 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi İstanbul'un göbeğinde, tam 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi         
03:58
Fenomen yarışma MasterChef Türkiye'de finalin adı belli oldu Fenomen yarışma MasterChef Türkiye'de finalin adı belli oldu         
00:32
Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış         
23:51
Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti         
22:38
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı         
16:24
2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı         
15:33
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 09:32:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Zona, strese ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak tekrarlayabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei