Zonguldak 112 ambulansı ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak 112 ambulansı ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Zonguldak 112 ambulansı ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

25 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 112 ambulansı ile otomobilin çarpışması sonucu iki sağlık görevlisi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 112 ambulansı ile otomobilin çarpışması sonucu iki sağlık görevlisi yaralandı. Olay yerine gelen diğer sağlık ekipleri, devrilen ambulanstaki yaralanan meslektaşlarına yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza gece 04.00 sularında Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre özel bir hastaneye hasta bıraktıktan sonra istasyona dönmek için yola çıkan Gamze Torun (24) idaresindeki 67 AAS 911 plakalı 112 aracı ile çarşı istikametinden Devrek yol ayrımı istikametine giden Ferdi Güler (32) idaresinde ki 67 LB 987 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 112 sürücüsü Gamze Torun ile bir sağlık görevlisi meslektaşlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Ferdi Güler, alınan doktor raporunun ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazada hasar gören araçlar çekiciler ile kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak 112 ambulansı ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 07:26 Kaynak: DHA
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